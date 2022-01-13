Требуется подправить Open Source проект на python/django

Веб-программированиеЗавершен2 заявки620 просмотров
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admin

1503

PythonDjango
2 года назад
t796746613
Сорока 
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
iaswmn
24 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$10
1 день
RUBWMZ
Отличная работа. Приступил и очень быстро всё сделал. Евгений умеет работать с python/django. Продолжаем с ним работать над другими проектами дальше.
Замечательный заказчик и человек! ТЗ составлено грамотно, быстро отвечает на вопросы, с оплатой не затягивает. Будем работать дальше.
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