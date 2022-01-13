Собрать ckeditor 5

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка574 просмотра
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Требуется полная копия вот этой сборки с оф. сайта https://ckeditor.com/docs/ckeditor5/latest/examples/builds-custom/full-featured-editor.html

Т.е. результат - архив с файлами, которые я могу развернуть, вставить блок кода на страницу и получить в точности такой же редактор.

2 года назад
mentoro
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад