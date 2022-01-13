Сделать сайт на github pages с двумя формами

есть 10 видов отчетов и 15 кампаний нужно сделать так что бы значения динамически подставлялись в строку с отчетом и открывался отчет. добавить форму для добавляния нвых клиентов и отчетов

Есть такая строка

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?ulogin=bobo-ads&cid=54251635

нужно чтобы в login подставлялся логин а в cid id рекламной кампании