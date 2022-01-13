Требуется добавить парольный доступ на сайте: проект на python/django

http://vectormap.shop/new/

admin

1503

Сейчас парольный доступ сделан через файл .htpasswd

Нужно добавить страницу, в которой можно будет онлайн править этот файл, или автоматизировать смену паролей по времени.

Вот ссылка на ТЗ (там мои мысли по теме)

https://docs.google.com/document/d/1wMM5RbqYvNHqx8FzKQTblc3cclh_DMw3BVxnun5wjOQ/edit?usp=sharing