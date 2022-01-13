Нужно сделать парсер для Инстаграм

1. Сделать парсер для Инстаграм. Который будет выкладывать контент из выбранных профилей в инсте в профиль Инстаграма клиента.

2. Выкладывать парсер будет, как фото так и видео, вместе с описанием и хештегами.

3. В парсере должна быть удобно настроенная возможность выбора количества выкладываемых в профиль клиента постов и выбор времени публикации постов.

4. Должна быть удобно настроенная возможность выбора профилей, откуда будет парситься контент.