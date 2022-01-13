Не работает бургер в мобильном

Навыки: React js, web3 , дизайн (немного) Оплата: договорная. Ждем отклики здесь или на почту, тг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перестал работать бургер меню.
Нужно починить быстро.
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