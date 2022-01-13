Не работает бургер в мобильном

$1
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки690 просмотров
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Перестал работать бургер меню.

Нужно починить быстро.

2 года назад
bizdmit
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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