Не работает бургер в мобильном

[url=http://vectormap.shop/new/]http://vectormap.shop/new/[/url] admin 1503 Сейчас парольный доступ сделан через файл .htpasswd Нужно добавить страницу, в которой можно будет онлайн править этот файл, или автоматизировать смену паролей по времени. Вот ссылка на ТЗ (там мои мысли по теме) https://docs.google.com/document/d/1wMM5RbqYvNHqx8FzKQTblc3cclh_DMw3BVxnun5wjOQ/edit?usp=sharing