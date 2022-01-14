Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код. Необходимые условия: - Знания typescript от 1,5 лет - Понимание условия задачи на английском - Весь код должен быть в одной исходной функции! - Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же Жду предложений:)
Решить задачу по typesctipt (или на javascript) - 3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код.
Необходимые условия:
- Знания typescript от 2 лет
- Понимание условия задачи на английском
- Весь код должен быть в одной исходной функции!
- Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же
Жду предложений:)
- Похожие заказы
- $14Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $14
Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код. Необходимые условия: - Знания typescript от 1,5 лет - Понимание условия задачи на английском - Весь код должен быть в одной исходной функции! - Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же Жду предложений:)Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется скрипт для анализа данных по API Bestchange .ru с выводом результатов в веб страницу. Если у Вас есть опыт работы с Bestchange, это хороший плюс. В целом API не сложное. ТЗ имеется.Завершен2 года назад
Надо сделать фид для моего сайта, вот по этим требованиям: https://yandex.ru/support/webmaster/feed/snippets-services.html Сайт на фреймворке yii Предлагайте сроки и цену.Завершен2 года назад
- $26
На странице regit.php при нажатии копки создать открывается таблица с данными, в таблицу нужно добавить chexbox для выборки, после того как выбрали нужные данные из таблицы нажимаем сохранить, данные должны отображаться в реестре следующим образом генерируется ...Завершен2 года назад
есть 10 видов отчетов и 15 кампаний нужно сделать так что бы значения динамически подставлялись в строку с отчетом и открывался отчет. добавить форму для добавляния нвых клиентов и отчетов Есть такая строка https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?ulogin=bobo-ads&cid=54251635 нужно чтобы в login ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $100
1. Сделать парсер для Инстаграм. Который будет выкладывать контент из выбранных профилей в инсте в профиль Инстаграма клиента. 2. Выкладывать парсер будет, как фото так и видео, вместе с описанием и хештегами. 3. В парсере ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1
Перестал работать бургер меню. Нужно починить быстро.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
[url=http://vectormap.shop/new/]http://vectormap.shop/new/[/url] admin 1503 Сейчас парольный доступ сделан через файл .htpasswd Нужно добавить страницу, в которой можно будет онлайн править этот файл, или автоматизировать смену паролей по времени. Вот ссылка на ТЗ (там мои мысли по теме) https://docs.google.com/document/d/1wMM5RbqYvNHqx8FzKQTblc3cclh_DMw3BVxnun5wjOQ/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день! Ищем React разработчика в команду. Только с опытом продакшена и нагруженных проектов. Образовательный проект. Бэкенд в процессе, есть дизайн, начинаем верстать. Условия - удаленка или офис в Спб. По зп - договоримся.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад