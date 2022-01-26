Разработка сайтов
Имеется небольшой опыт разработки PHP, MySQL, Javascript, JQuery, HTML и CSS верстка.
Занимаюсь версткой, разработкой, поддержкой и внесением изменений в сайты других разработчиков.
Если того требует задача, изучу применение различных фреймворков.
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
3 года назад
выполнено, как обсудили! найденные ошибки были исправлены в тот же день
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задача интересная. Оплатил вовремя. Разъяснил все непонятные моменты.