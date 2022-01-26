gAlex40

Алексей gAlex40

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов

Имеется небольшой опыт разработки PHP, MySQL, Javascript, JQuery, HTML и CSS верстка.

Занимаюсь версткой, разработкой, поддержкой и внесением изменений в сайты других разработчиков.

Если того требует задача, изучу применение различных фреймворков.

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Отзывы заказчиков

Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Парсер, собрать информацию
выполнено, как обсудили! найденные ошибки были исправлены в тот же день
Отличный заказчик! Задача интересная. Оплатил вовремя. Разъяснил все непонятные моменты.
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