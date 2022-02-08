Написать скрипт для скачивания картинок с сайта hard-tuning.ruНа сайте есть товары, к товарам картинки , но они с логотипом. Требуется убрать в сылкалках /папки/ и лого не будет, сохранить картинки в папки с названием товара (все картинки кроме первой убираются лого)

https://www.hard-tuning.ru/upload/resize_cache/iblock/7fa/648_378_1f1af60d7a0912bfd83c3fe1448e4d7a1/7fabf8174552a9656e117225095c4602.jpg

https://www.hard-tuning.ru/upload/iblock/7fa/7fabf8174552a9656e117225095c4602.jpg