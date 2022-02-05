Парсер сайта (Букмекера)

Описание: Отследить структуру запросов с сайта и парсинг динамической информации. Отследить на сайте все запросы методом get, post, ajax, XHR.

Задача: Написать на языке c# парсер информации с динамических страниц (парсить HTML ненужно), отследить какой скрипт и какой запрос идёт для обновления информации на сайте и по аналогии повторить его (если это get запрос по определенному url с определенным id то повторить его и получить json ответ).

Интерфейс: Он не нужен, достаточно вывода данных в переменные или в любое текстовое поле, как для примера работы. (пару кнопок и пару текстовых полей).

Примечание: можно рассмотреть написание и на других языках c++, php (важна структура всех запросов)

Windows, Visual Studio 2019-2022, c# (исходник как сделать get\post запрос в потоке предоставлю)

Если есть интерес пишите, отвечу на вопросы. (работа не сложная, главное знание html+js+немного с#)

Всего около 30 БК, оплата за каждый отдельно. (1xbet, pinnacle и др.)