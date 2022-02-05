Парсер сайта (Букмекера)

Для проектной работы требуется специалист уровня middle/middle+, способный быстро влиться в рабочий процесс и приложить свои опыт и таланты для завершения текущей стадии разработки. -- Проект - онлайн интеллектуальная игра. Рефакторинг. Область - игровые клиенты (фронтенд). Стадия ...
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Описание: Отследить структуру запросов с сайта и парсинг динамической информации. Отследить на сайте все запросы методом get, post, ajax, XHR.
Задача: Написать на языке c# парсер информации с динамических страниц (парсить HTML ненужно), отследить какой скрипт и какой запрос идёт для обновления информации на сайте и по аналогии повторить его (если это get запрос по определенному url с определенным id то повторить его и получить json ответ).
Интерфейс: Он не нужен, достаточно вывода данных в переменные или в любое текстовое поле, как для примера работы. (пару кнопок и пару текстовых полей).
Примечание: можно рассмотреть написание и на других языках c++, php (важна структура всех запросов)
Windows, Visual Studio 2019-2022, c# (исходник как сделать get\post запрос в потоке предоставлю)
Если есть интерес пишите, отвечу на вопросы. (работа не сложная, главное знание html+js+немного с#)
Всего около 30 БК, оплата за каждый отдельно. (1xbet, pinnacle и др.)
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