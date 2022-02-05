Программист JavaScript

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1117 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка и поддержка скриптов на JavaSript, знание php не обязательно, но приветствуется.

Имеется подробная документация что и как делать.

Постоянное сотрудничество только после прохождения ОПЛАЧИВАЕМОГО тестового задания (5000 руб.)

Нужно изучить документацию и написать скрипт, документация в архиве.

Тестовое здание считается выполненным если успешно отрабатывают следующие действия

$BK.loadSite()

$BK.logIn()

$BK.inputSmsCode()

$BK.logOut()

$BK.updateBalance()

$BK.openCategory()

$BK.openSport()

$BK.openGame()

$BK.openCoupon()

$BK.getMaxStake()

$BK.submitCoupon()

$BK.closeCoupon()

$BK.parseGames()

$BK.parseEvents()

Эти функции реализовывать не нужно:

$BK.parseBetsHistory()

$BK.parseTransactionHistory()

Javascript
2 года назад
id2606
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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