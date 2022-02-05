Плагин для Chrome (Ads power)

Требуется плагин для набивки cookies :

1. Вбив запросов в поисковик

2. Переход на ресурс

3. Медленный скролл и переходы внутри сайта по ссылкам , нажатие на раскрытие новости (при отсутствие пагинации)

4. Закрытие вкладки и переход к следующему запросу (одновременно прогреваю по 40-50 окон и если плагин не будет закрывать предыдущую вкладку - все понимаете)

Соответственно требуется - указание ресурсов/запросов, время скролла на странице, автоматический проход страниц на сайте, закрытие вкладок перед вбивом следующей

По сути и все - imacros и иные решения - без разницы, главное поддержка браузером

*так же кто может решить вопрос с recaptcha v2 - буду рад (так же плагином или десктоп решением - главное совместимость с ads power и возможность передачи proxy для решения, чтобы совпадало и держало или распределяло нагрузку)