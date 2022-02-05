Плагин для Chrome (Ads power)

Разработка и поддержка скриптов на JavaSript, знание php не обязательно, но приветствуется. Имеется подробная документация что и как делать. Постоянное сотрудничество только после прохождения ОПЛАЧИВАЕМОГО тестового задания (5000 руб.) Нужно изучить документацию и написать скрипт, документация в архиве. Тестовое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется плагин для набивки cookies :
1. Вбив запросов в поисковик
2. Переход на ресурс
3. Медленный скролл и переходы внутри сайта по ссылкам , нажатие на раскрытие новости (при отсутствие пагинации)
4. Закрытие вкладки и переход к следующему запросу (одновременно прогреваю по 40-50 окон и если плагин не будет закрывать предыдущую вкладку - все понимаете)
Соответственно требуется - указание ресурсов/запросов, время скролла на странице, автоматический проход страниц на сайте, закрытие вкладок перед вбивом следующей
По сути и все - imacros и иные решения - без разницы, главное поддержка браузером
*так же кто может решить вопрос с recaptcha v2 - буду рад (так же плагином или десктоп решением - главное совместимость с ads power и возможность передачи proxy для решения, чтобы совпадало и держало или распределяло нагрузку)
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