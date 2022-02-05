Генератор поисковых запросов для prom.ua

Нужна программа которая будет генерировать ключевые слова для prom.ua как в примере

Файл "на входе" такой Файл мы имеем на в ходе в программу в нём не заполнен столбец "поисковые запросы"

Файл после работы подобного генератора "на выходе" такой Файл должен получится после обработки нашим софтом, столбец "поисковые запросы" Заполнен

Прикладываю заполненный файл подобным генератором, в файле столбец поисковые запросы заполнен подобным генератором

Цель заполнить программой так чтобы в результате значения были максимально направленны на каждый конкретный товар

Используя данные таблиц и или всё что необходимо (возможно так же использовать любые сервисы которые могут помочь добится результата типа https://raskruty.ru/tools/synonymizer/

или к примеру данные самого прома скриншот приложу)

на примере перврвого товара в таблице, на скриншоте 1 видно номер категории, на скриншоте 2 находим эту категорию в екселе категорий прома и на скриншоте 3 есть доп слова которые могут

быть использованны для этого товара

Так же приложу файл с названиями категорий от прома

В общих чертах принцип работы такого генератора следующий

наименование + группы где размещен товар + это все в перемешку с брендом (если указан) + ключевые с категории пром где будет размещен товар.

Цена и сроки можем оговорить.