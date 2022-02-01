Нужен специалист по Elemеntor с хорошим знанием кода (СSS, JS)

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка683 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. https://yandex.ru/support/metrica/data/e-commerce.html надо настроить передачу данных

с 5 пункта начинай читать

---Убрать на всех страницах в коде

иhttps://спецодежда.орг/spetsobuv-meditsinskaya/ Пожарное оборудование

2. Исправить, что можно https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fxn--80ahacbg7cgr6c.xn--c1avg%2F

3. пропали фавиконы

Пример:

Иконки тут https://www.figma.com/file/3H3mvAuVle3PrIQsJoa2kV/overalls?node-id=0%3A1

4.Убрать ссылку в коде главной и всех остальных     https://спецодежда.орг/karta-sajta/

5.Sitemap XML перестала работать https://спецодежда.орг/sitemap.xml

6.Также подтянуть немного адаптив на всех шаблонах. Чтоб везде все красиво было.

2 года назад
OdessaBoy
Саша 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Разработка структуры сайта

    $290

    Разработка сайта-системы тестирования. Требуется только работоспособная структура, без дизайна. Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке. Бюджет не более $300-320 (зависит от исполнителя). ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Лендинг, Одностаничник

    Есть основной Лендинг одностаничник, нужно сделать скопировать еще один и подкорректировать текста (второй нужен для трафика)Все это положить на какой-то бесплатный хост, и провязать домен За это отдельная Оплата, по оплате не обижу!

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать интерактивную анимацию

    Для обучения сотрудников нужен электронный тренажер.  Обрезка дерева. Создаем мультяшные дерево.  Курсор превращается в ножницы или секатор. Пользователь кликает в места на ветках где нужно обрезать.   Ветка падает. В двух или трех местах. После этого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Букмекерская контора

    🔵 нужна букмекерская контора❗️❗️❗️Актуально для тех, у кого есть подобный кейс, имеет готовый код.С нуля разрабатывать НЕНУЖНО❗️❗️❗️🔵 Бюджет: 3000 - 5000 $  🔵 Краткое ТЗ: Платформа должна включать:  ▫️Фронтенд: пользовательский интерфейс с возможностью добавлять в корзину(купон) спорт. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать pop-up окно на лендинг Tilda

    Виджет должен появляться на ПК в правом нижнем углу, на мобильных устройствах - в верхнем левом углу. Вид - как на фото.Виджет должен иметь возможность закрыть его нажатием на крестик.  Появляться должен с задержкой 5 секунд ...

    Tilda
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Незаконченный сайт на тильде

    Ребят привет всем, у нас есть сайт не законченный на тильде, хотелось бы обсудить, сроки, бюджет(какова цена работы)(общие вопросы), и могли бы Вы взяться за это? прикреплю ниже ссылку на сайт [url=http://fh.software.tilda.ws/]http://fh.software.tilda.ws/[/url] и ссылку на макеты (на ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    2 года назад