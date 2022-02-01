Разработка сайта-системы тестирования. Требуется только работоспособная структура, без дизайна. Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке. Бюджет не более $300-320 (зависит от исполнителя). ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
Нужен специалист по Elemеntor с хорошим знанием кода (СSS, JS)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. https://yandex.ru/support/metrica/data/e-commerce.html надо настроить передачу данных
с 5 пункта начинай читать
---Убрать на всех страницах в кодеиhttps://спецодежда.орг/spetsobuv-meditsinskaya/ Пожарное оборудование
2. Исправить, что можно https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fxn--80ahacbg7cgr6c.xn--c1avg%2F
3. пропали фавиконы
Пример:
Иконки тут https://www.figma.com/file/3H3mvAuVle3PrIQsJoa2kV/overalls?node-id=0%3A1
4.Убрать ссылку в коде главной и всех остальных https://спецодежда.орг/karta-sajta/
5.Sitemap XML перестала работать https://спецодежда.орг/sitemap.xml
6.Также подтянуть немного адаптив на всех шаблонах. Чтоб везде все красиво было.
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