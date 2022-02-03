Разработка структуры сайта

Разработка сайта-системы тестирования.

Требуется только работоспособная структура, без дизайна. Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке.

Бюджет не более $300-320 (зависит от исполнителя).

ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ.