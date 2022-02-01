Web разработка раздела для сайта

Добрый день, Илья.

Нам нужно добавить новый раздел на сайт про новую терапию. Верстка должна быть читабельна с любого устройства. У нас есть три картинки, которые мы делали, их надо превратить инфографику, чтобы облегчить пользователю прочтение. А так же необходимо выделить ключевые абзацы.

Основная цель - создание адаптивной верстки нового раздела. Сайт сделан на битриксе.

Вот ссылка на сайт: https://vzk.info/vzk/primenenie-preparatov/biologicheskaya-terapiya-vzk/

Подскажите, сможете ли вы сделать это и если да, то в какие сроки? И сколько это будет стоить?