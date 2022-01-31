Создать Puppeteer или Playwright кластер. nodejs

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка664 просмотра
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Необходимо создать кластер с безголовыми браузерами для парсинга.

Задачи на парсинг будут поступать извне по rest api,

которые могут быть исполнены через eval()

Если лимитрованное число браузеров занято - задача ставится в очередь.

ТЗ нет. Все обсуждаем напрямую с исполнителем и утверждаем тз.

От вас - обязательный опыт парсинга и опыт работы с автоматизацией браузера.

И стоимость ваших услуг.

2 года назад
apoldev
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов