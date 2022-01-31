Исправить/переписать скрипт PHP (Google contacts API)

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки559 просмотров
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Привет!

У меня есть простой PHP скрипт.

Он берет параметры из GET запроса (телефон и имя) и добавляет указанный контакт в мой Google Contacts через API. Мой токен для апи прописан прямо в скрипте, скриптом пользуюсь только я, никакой интерактивности нет (только логи).

Проблема: гугл закрыл Contacts API и заставляет всех переезжать на People API.

Задача: чтобы скрипт продолжил работать именно как работал. Можно переписать текущий скрипт, либо написать заново.

Код:[code]https://github.com/GodSaveEarth/google-contacts-php-add[/code]

PHP
2 года назад
Artifice
39 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
год назад
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