Исправить/переписать скрипт PHP (Google contacts API)

Привет!

У меня есть простой PHP скрипт.

Он берет параметры из GET запроса (телефон и имя) и добавляет указанный контакт в мой Google Contacts через API. Мой токен для апи прописан прямо в скрипте, скриптом пользуюсь только я, никакой интерактивности нет (только логи).

Проблема: гугл закрыл Contacts API и заставляет всех переезжать на People API.

Задача: чтобы скрипт продолжил работать именно как работал. Можно переписать текущий скрипт, либо написать заново.

Код:[code]https://github.com/GodSaveEarth/google-contacts-php-add[/code]