Модули для Odoo на Python - почта, мессенджер, кабинет клиента

Краткое ТЗМодуль переписки с клиентом с сохранением переписки в карточке клиентаКарточки персоны создание/редактирование в лкПоиск по персонеБлоки- до 1917-- метрика о рождении-- перепись 1917-- перепись 1897-- запрос участия в ПМВ- после 1917-- запрос по плену-- запрос по ранениям-- запрос УПК-- запрос архив ЗАГС до 1926-- проживание в сельское местности с 1934 по 1947-- проживание в городе- репрессии-- запрос в ФСБ-- запрос в МВД-- запрос в Генеральную Прокуратуру-- осуждение-- запрос участия в ВОВ-- запрос Переход по кнопке ЗаказатьСтатусы- Оплатить счет - ссылка на счет- Оплачено- Кассовый чек- Принято в работу- Запрос сформирован- Запрос отправлен- Запрос доставлен в архив- Запрос принят архивом- крайняя дата выставляется- уведомление пользователя по электронной почте припропуске даты- Запрос не получен в срок - требуется обжалование бездействияИнтерфейс адпатирован для мобильный устройств, оптимизация для Touch1) Клиент электронной почты с шаблонами2) Мессенджер с фиксирование переписки в карточке клиента и в карточке проекта3) Модуль Древо семьи с включением в него проектов/персоналий4) Модуль поиска информации по онлайн источникам (С Памятью Народа в поиске).