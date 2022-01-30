Задачи по ТЗ на сайте объявлений

проект на перфексперфекс и модуль склад у меня уже естьНужно сделать CRM систему которая будет управлять бизнесомБизнес - товары для животныхЭта система должна быть синхронизирована в автоматическом режиме с амазоном и магазином на вордпрессТакже нужно чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Решить задачи по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing
Оплата по факту выполнения.
Антибот: 15+37=?
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
1. Необходимо настроить распределение лидов между 2 менеджерами В срм попадают лиды с разных источников: входящий звонок, заявка с сайта (быстрый заказ, корзина), запрос обратного звонка, онлайн чат, квиз ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно спарсить в опенкарт этот сайт [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fph.parker.com%2Fru%2Fru%2Fproducts]https://ph.parker.com/ru/ru/products[/url] Нужно все. Категории, атрибуты, описания, характеристики, всякие файлы типо пдф и тд. Кто готов взяться отпишите. Опишу подробнее.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо установить рассрочку от Тинькоф с готовыми боевыми настройкамиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добавить форму обратного звонка. Сайт на ВПВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Конструктор ботов телеграмм написанный на php требует исправления ошибки, а точнее сломалась рассылка по пользователям ботовВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
[table]Добрый день Интересует написание чат бота для общения с клиентом. Два менеджера общаются с клиентами, но для клиента это должно выглядеть как сообщение от одного профиля (бота). Возможна отправка только текстовых сообщений и прикрепленных файлов. Задачи три: 1. Скрыть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
На данном этапе тестирования сайта https://marknadstorg.se возникают 2 ошибки: 1. Ошибка при активации английского на сайте. При переключение сайта на английский - все иконки, категории и надписи переводятся на русский. 2. Ошибка после подачи объявления. Пользователь перенаправляется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Пример того что хочу получить можно посмотреть на сайте https://air-lines-cancellations.com/ Теперь подробнее: При мобильном разрешении экрана пользователь видит модальное окно на весь экран (исходный сайт не виден вообще). Мне необходимо получить от вас кусок кода и цсс файл ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен2 года назад
- $190
Здравствуйте. Мне необходимо создать сайт с нуля и разработать к нему дизайн в стиле вышедшего нового фильма "Дюна". Сайт должен быть на "ВордПресс". Сайт для маленькой фирмы занимающейся ремонтом квартир в Москве и Подмосковье. Сегмент ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад