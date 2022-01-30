Сделать crm на perfex

проект на перфексперфекс и модуль склад у меня уже естьНужно сделать CRM систему которая будет управлять бизнесомБизнес - товары для животныхЭта система должна быть синхронизирована в автоматическом режиме с амазоном и магазином на вордпрессТакже нужно чтобы были подключены 3 поставщика . От них поступают раз в неделю файлы иксель с перечнем товаров и изменением наличия - надо чтобы файл поступающий на почту подтягивался и обновлял данные в системаВ дальнейшем будет больше поставщиков. Каждый поставщик будет подключаться за отдельную ценуПо сути эта система будет базой товаров, в которой будет видно что есть на складе , что у поставщиков , какой товар продается на амазоне а какой на сайте вордпресс, какой на обоих платформахДля товаров будет собираться вся возможная информация и админ будет определять что и где будет отображенотакже будет вестись процесс отправки товара, общение с клиентамиБудет база клиентовтакже подключить такую систему в будущем к QuickBooks