Починить баг в плагине

Необходимо написать скрипт который будет синхронизировать базу данных кошельков-твиттеров, с сайтом opensea.io У нас есть данные адреса кошельков. например вот этот кошелек 0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5-> opensea.io/0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5 Перейдя по ссылке можно увидеть как выглядит верифицированный twitter d.pr/i/rRVEtk Значит в базу данных нужно будет ...