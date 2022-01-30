Написать код для открывания ссылок вида domen.com/url- в новой вкладке

Есть сайт на wordpress woocommerce , по ссылке корзины, вместо перехода непосредственно в корзину пользователь отправляется в другой магазин. Товары загружаются через wp-all-import и дополнением при импорте - внешние ссылки на партнёрские товары меняются на внутренние, и окончательно после импорта принимают вид domen.com/url-1.

Задание: написать функцию или скрипт, которая будет открывать ссылки вида domen.com/url-1 в новой вкладке браузера.

*вместо domen.com/url-1 использовать ссылки из текстового файла в приложении, там же коды кнопок с классами.

P.S. Имеется плагин External Links в случае необходимости, через него тоже вроде как тоже можно найти решение.

Справка, чтобы не искать: https://wordpress.org/plugins/wp-external-links/#i%20want%20specific%20links%20to%20be%20ignored%20by%20the%20plugin.%20how%3F

Атрибут data-wpel-link может быть установлен для ссылок и заставит плагин обрабатывать эти ссылки таким образом.