Доработка на WP с php

$3
Веб-программированиеЗавершен2 заявки607 просмотров
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На сайте http://softfree-download.ru/avs-video-editor/  первая большая зеленая кнопка со ссылкой https://go.click2bit.net/r/045fe8a4bd3498aee96e70b2f8185e40?fdpl=http%3A%2F%2Fdugtor.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D54884&extra2=AVS+Video+Editor&subid=avs-video-editor.   

Ссылка формируется с помощью php кода  

$xfv=trim(get_post_meta($post->ID,$v,true));

$xfv='https://go.click2bit.net/r/9bea13464f51fbf3744d90a087cb08fa?'.($xfdatatype=='file'?'f':'').'dpl='.urlencode($xfv).'&extra2='.urlencode(trim(get_the_title())).'&subid='.urlencode(get_post_field( 'post_name' ));

}   то есть в ссылку подставляются данные со страницы: ярлык записи, заголовок записи, и значение из поля в админке записи

Надо сделать вывод ссылки такого типа еще на  баннере , который находится слева от тех. характеристик http://joxi.ru/KAxXnZOHV8dR1A

PHP
2 года назад
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
stallman
Рустам 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$5
1 день
работа выполнена как требовалось
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