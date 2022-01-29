Доработка на WP с php

На сайте http://softfree-download.ru/avs-video-editor/ первая большая зеленая кнопка со ссылкой https://go.click2bit.net/r/045fe8a4bd3498aee96e70b2f8185e40?fdpl=http%3A%2F%2Fdugtor.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D54884&extra2=AVS+Video+Editor&subid=avs-video-editor.

Ссылка формируется с помощью php кода

$xfv=trim(get_post_meta($post->ID,$v,true));

$xfv='https://go.click2bit.net/r/9bea13464f51fbf3744d90a087cb08fa?'.($xfdatatype=='file'?'f':'').'dpl='.urlencode($xfv).'&extra2='.urlencode(trim(get_the_title())).'&subid='.urlencode(get_post_field( 'post_name' ));

} то есть в ссылку подставляются данные со страницы: ярлык записи, заголовок записи, и значение из поля в админке записи

Надо сделать вывод ссылки такого типа еще на баннере , который находится слева от тех. характеристик http://joxi.ru/KAxXnZOHV8dR1A