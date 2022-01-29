Зарегистрировать 3000 зарубежных email-адресов

Зарегистрировать автоматизированно 3000 почтовых ящиков на почтовых сервисах без подтверждения регистрации по SMS. Ниже приведены предпочтительные, но могут использоваться любые другие по вашему усмотрению (если эти не получается "пробить"). Чем больше разных доменов - тем лучше.

Для немцев, швейцарцев –

https://www.gmx.net/

http://web.de/

https://email.t-online.de/

https://mailfence.com

http://mail.aol.com/

hotmail.com (на http://live.com/mail/)

http://live.com/mail/

http://Protonmail.com

Для англичан -

https://mail.co.uk/en/

https://gmail.com

https://mail.yahoo.com

https://mailfence.com

Логины уже подготовлены, будут высланы исполнителю в личку.