Зарегистрировать автоматизированно 3000 почтовых ящиков на почтовых сервисах без подтверждения регистрации по SMS. Ниже приведены предпочтительные, но могут использоваться любые другие по вашему усмотрению (если эти не получается "пробить"). Чем больше разных доменов - тем ...
CheapPR - Распространение новостей и пресс-релизов в интернете
Недорогое PRодвижение в интернете: публикация новостей и распространение пресс-релизов компаний и персон, товаров и услуг, событий и мероприятий.
Пиарим всё, что не приколочено. В рамках норм морали и права. С закрытыми глазами. Иногда не без танцев с бубном. В виде размещения и распространения пресс-релизов и новостей. Обращайтесь.
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Для удобства работы со списками ссылок на различные сайты и их систематизации сотрудниками медиа-службы по рассылке и распространению новостей и пресс-релизов CheapPR необходимо реализовать описанный функционал на базе Yii (с нуля или доработка существующего сайта ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад