CheapPR - Распространение новостей и пресс-релизов в интернете

Недорогое PRодвижение в интернете: публикация новостей и распространение пресс-релизов компаний и персон, товаров и услуг, событий и мероприятий.

Пиарим всё, что не приколочено. В рамках норм морали и права. С закрытыми глазами. Иногда не без танцев с бубном. В виде размещения и распространения пресс-релизов и новостей. Обращайтесь.