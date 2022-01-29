cheappr

Стас Тобольцев cheappr

 
33 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
CheapPR - Распространение новостей и пресс-релизов в интернете

Недорогое PRодвижение в интернете: публикация новостей и распространение пресс-релизов компаний и персон, товаров и услуг, событий и мероприятий.

Пиарим всё, что не приколочено. В рамках норм морали и права. С закрытыми глазами. Иногда не без танцев с бубном. В виде размещения и распространения пресс-релизов и новостей. Обращайтесь.

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