Доработать сайт на Word Press

Добрый день! На сайте kazanovasuper.com на prestashop необходимо настроить автоматическую загрузку товаров из прайса с ценами по указанной ссылке, а также ежедневное обновление наличия. Или проще, из самого файла через модуль импорта на сайте. Прайсы есть в csv и ...