studiowebhost

Требуется разработка сайта на WordPress с интеграцией WooCommerce для продажи счетчиков. Важно реализовать конфигуратор фильтра, аналогичный представленному на www.vega.com, с использованием других иконок. Сайт должен быть готов «под ключ».
- $250Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется разработать аналог сайта vega.com/ru, включая функционал конструктора. Проект должен охватывать элементы измерительной техники и соответствовать функционалу оригинала.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на WordPress, включая создание калькулятора стоимости недвижимости, отображение статистики роста цен и установку плагина для сохранения фильтров поиска. Также необходимо создать страницу карточки товара и доработать меню. Подробности по ТЗ уточняются.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $60
Необходимо скопировать сайт и адаптировать его на WordPress, используя шаблон №194176. Требуется заменить текст, изображения и цвета, подключить онлайн-кассу Яндекса, а также создать блог. Основные страницы: Главная и Блог. Важно обеспечить корректное отображение всех элементов.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Ищется специалист для разработки сайта для веб-студии на платформе Tilda. Необходимо создать сайт «под ключ», опираясь на предоставленные примеры. Ожидается качественная реализация и адаптация под требования клиента.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработка и корректировка сайта с использованием PHP и CMS OpenCart или WordPress. Необходимо внести правки и доработать функционал. Подробности будут обсуждены в сообщениях.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад