studiowebhost

Максимов Алексей studiowebhost

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен сайт на wp + commerce

    $250

    Требуется разработка сайта на WordPress с интеграцией WooCommerce для продажи счетчиков. Важно реализовать конфигуратор фильтра, аналогичный представленному на www.vega.com, с использованием других иконок. Сайт должен быть готов «под ключ».

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать аналог сайта

    $300

    Требуется разработать аналог сайта vega.com/ru, включая функционал конструктора. Проект должен охватывать элементы измерительной техники и соответствовать функционалу оригинала.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт на Word Press

    Требуется доработка сайта на WordPress, включая создание калькулятора стоимости недвижимости, отображение статистики роста цен и установку плагина для сохранения фильтров поиска. Также необходимо создать страницу карточки товара и доработать меню. Подробности по ТЗ уточняются.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно скопировать сайт и отредактировать на WordPress

    $60

    Необходимо скопировать сайт и адаптировать его на WordPress, используя шаблон №194176. Требуется заменить текст, изображения и цвета, подключить онлайн-кассу Яндекса, а также создать блог. Основные страницы: Главная и Блог. Важно обеспечить корректное отображение всех элементов.

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт для веб-сутдии на Tilda

    $150

    Ищется специалист для разработки сайта для веб-студии на платформе Tilda. Необходимо создать сайт «под ключ», опираясь на предоставленные примеры. Ожидается качественная реализация и адаптация под требования клиента.

    Tilda
    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка и корректировка сайта: PHP и CMS OpenCart, WP

    $100

    Требуется разработка и корректировка сайта с использованием PHP и CMS OpenCart или WordPress. Необходимо внести правки и доработать функционал. Подробности будут обсуждены в сообщениях.

    OpencartPHPWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад