studiowebhost

Необходимо скопировать сайт и адаптировать его на WordPress, используя шаблон №194176. Требуется заменить текст, изображения и цвета, подключить онлайн-кассу Яндекса, а также создать блог. Основные страницы: Главная и Блог. Важно обеспечить корректное отображение всех элементов.