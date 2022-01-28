Программирование на битриксе

Необходима настройка 7 целей в битрикс для яндекс метрики и гугл аналитикса на успешную отправку формы.
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Доделать сайт на битриксе, желательно оплата по безналу, договору гпх, самозанятый. Оплата на карту не подходит для нашей компании. Сайт https://ostrovmashin.ru/. Возможен постоянный договор на техобслуживание.
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