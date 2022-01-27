Доработки на Джанго

$170
Веб-программированиеЗакрытнет заявок634 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выполнить доработки на джанго. ТЗ в личку

2 года назад
osquracompany
Юрий 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Парсинг сайтов

    Необходимо написать два парсера для двух сайтов: - https://www.brocard.ua/ - https://kuz.ua/ Нужно спарсить все товары в базу данных sql и папку с фото (изображения товаров). По товарам необходимо взять всю информацию, что есть на странице товара (не считая комментариев, исключительно товары), ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • "отремонтировать" парсер

    из-за смены php - перестал работать парсер для сайтов WP, который забрасывает текстовые файлы на сервак. перестал работать - перестал забрасывать данные сейчас вижу  "Incorrect integer value: '' for column 'post_parent' at row 1 in insert ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт-визитка

    Здравствуйте.  Нужно сделать лендинг на конструкторе Тильда. Сайт-визитка на 7-8 блоков  Подробности в ЛС Укажите пожалуйста цену и сроки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 2 мелких правки на сайте WordPress

    $3

    Перестало открывать мобильное меню(гамбургер) Не фильтруются категории Ссылку на сайт предоставлю по запросу. Сделать желательно всё в течении часа, работа не сложная для специалиста. Оставляйте свои контакты или пишите в личку.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт генерации налоговых деклараций

    Добрый день! Мне нужен скрипт на php или node.js который сгенерирует вот такого вида PDF-ы: https://www.dropbox.com/s/t8i9jsaps43kvjl/TaxReport.pdf?dl=0 для всех пользователей из таблицы в PostgreSQL Алгоритм подробно описан здесь: https://living-pentagon-5f4.notion.site/2022-01-14-913718a3c7d141d2a406351e02fafd1c Вкратце: - получить нужный год (из конфига, из командной сроки ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад