2 мелких правки на сайте WordPress

$3
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки617 просмотров
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Перестало открывать мобильное меню(гамбургер)

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Ссылку на сайт предоставлю по запросу.

Сделать желательно всё в течении часа, работа не сложная для специалиста.

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WordPress
2 года назад
bizdmit
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад