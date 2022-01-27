2 мелких правки на сайте WordPress

Добрый день! Мне нужен скрипт на php или node.js который сгенерирует вот такого вида PDF-ы: https://www.dropbox.com/s/t8i9jsaps43kvjl/TaxReport.pdf?dl=0 для всех пользователей из таблицы в PostgreSQL Алгоритм подробно описан здесь: https://living-pentagon-5f4.notion.site/2022-01-14-913718a3c7d141d2a406351e02fafd1c Вкратце: - получить нужный год (из конфига, из командной сроки ...