Установить капчу на форму заказа (html + php)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки640 просмотров
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Привет. 

Дано:

Страничка index.html

Отправка send.php

Задача:

Надо установить только капчу для формы заказа на лендинг страничке. Что бы спам боты не беспокоили.

Капча должна быть простой без всяких ребусов.

Способ решения любой. Главное качественный результат. 

PHPHTML
2 года назад
mazix
42 годаПольша
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 минут назад
2 года назад
$5
1 день
RUBUAHWMZ
Спасибо!
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