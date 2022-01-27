Провести код-ревью FrontEnd React/NextJS/Redux-Saga (Senior Level)

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Привет,

Сделать код-ревью проекта, дать экспертное заключение о качестве выполненной работы. Помочь с оценками. Требуется уровень синьор и значительный опыт работы с этим стеком:

- NextJS 10+ / Express middlewares React 17.0.1

- Redux Redux-Saga middlewares Antd,

- UI framework,

- Ant Design - The world's second most popular React UI framework

- Chakra UI,

- Typescript 4.2+

React
2 года назад
LoveITgroup
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад