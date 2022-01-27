Здравствуйте фриленсеры. На вебсайт нужна фича определения USA штата по координатам (широта и долгота). Координаты очерчивающие границы штатов можно взять [url=http://econym.org.uk/gmap/states.xml]здесь[/url]. Ожидаемый результат: JavaScript функция, которая принимает значения широты и долготы, и возвращает имя штата
Провести код-ревью FrontEnd React/NextJS/Redux-Saga (Senior Level)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет,
Сделать код-ревью проекта, дать экспертное заключение о качестве выполненной работы. Помочь с оценками. Требуется уровень синьор и значительный опыт работы с этим стеком:
- NextJS 10+ / Express middlewares React 17.0.1
- Redux Redux-Saga middlewares Antd,
- UI framework,
- Ant Design - The world's second most popular React UI framework
- Chakra UI,
- Typescript 4.2+
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