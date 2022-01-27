Создание телеграмм бота с интеграцией в систему GLPI

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка575 просмотров
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Требования

Команды

/reg login pass

(login = email, pass = pass GLPI. При регистрации имя пользователя в телеграмме добавляется в поле Phone2 в карточке пользователя GLPI. Регистрация проходит единоразово)

/new 

(Создаётся заявка с выбором типа проблемы)

/status

(проверка статуса заявок)

/close

(закрытие заявки)

/edit

(редактирование заявки)

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GLPI - тикет система написанная на PHP

2 года назад
rbda
41 годКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 года назад