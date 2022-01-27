Скорректировать работу фильтров modx revo minishop2

Настроить корректную работу фильтров (mFilter2) modx revolution + minishop2

Сейчас фильтры не показывают товар в том случае, если ни одна из вариаций не подходит под условия.

А если хотя бы одна подходит, то показывают все вариации.

Нужно скорректировать совместную работу фильтров.