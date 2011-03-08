Привет. Дано: Страничка index.html Отправка send.php Задача: Надо установить только капчу для формы заказа на лендинг страничке. Что бы спам боты не беспокоили. Капча должна быть простой без всяких ребусов. Способ решения любой. Главное качественный результат.