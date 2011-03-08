mazix

Закурдаев Максим mazix

 
43 годаПольша/Белосток
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
$5
10 баллов
2 года назад
Установить капчу на форму заказа (html + php)
Рекомендую! Все на высоте!
Спасибо!
Ответный отзыв
CoronaMarmelade
Александр 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сайт автомойки
Отличный заказчик, сделал для него форму регистрации с бэкендом для лендинга автомойки, будут с ним сотрудничать дальше!
Грамотный специалист! Рекомендую.
Ответный отзыв
vsn-studio
Вячеслав 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Натянуть готовый дизайн на Joomla
Оплата по проекту проведена в срок!Рекомендую!
Спасибо Вячеславу за качественно выполненную работу в срок!
Ответный отзыв