Привет. Дано: Страничка index.html Отправка send.php Задача: Надо установить только капчу для формы заказа на лендинг страничке. Что бы спам боты не беспокоили. Капча должна быть простой без всяких ребусов. Способ решения любой. Главное качественный результат.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
2 года назад
Рекомендую! Все на высоте!
Ответный отзыв
Спасибо!
$100
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик, сделал для него форму регистрации с бэкендом для лендинга автомойки, будут с ним сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Грамотный специалист! Рекомендую.
$50
10 баллов
12 лет назад
Оплата по проекту проведена в срок!Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Вячеславу за качественно выполненную работу в срок!