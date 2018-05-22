Создание сайтов под ключ с адаптивным дизайном ( резиновым) на bootstrap 4, Создание мобильных приложений под ключ
Создание сайтов бесплатно, но с платной поддержкой!
В платную поддержку входят бесплатно домен и хостинг мощном выделенном сервере, бесплатная техническая консультация по скайпу и почте, редактирование существующей и добавление новой информации, регистрация доменных почт для сотрудников, мониторинг аудитории сайта!
1. Создание сайтов с адаптивным дизайнов ( резиновым) на BootStrap 4 под ключ под все устройства.
2. Создание приложений под ключ для ios,android,windows phone
3. Также верстка и адаптивный дизайн сайтов.
4. Парсинг сайтов.
5. Администрирование виртуальных серверов.
Ключевые навыки:
C/C++,Lua, objective-C, python, django,nginx,jquery,javascript,bootstrap 4,htm5,css,linux,ubuntu, android,ios,windows 10
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель разобрался в моём корявом ТЗ ) и хорошо справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, готов с ним еще сотрудничать!
$3
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось работать с Александром. Быстрая скорость работы и всегда на связи. Если Вам нужен исполнитель, со сроками - тогда Вам к Александру.
Ответный отзыв
Отличный заказчик буду дальше сотрудничать!
$100
10 баллов
6 лет назад
Грамотный специалист! Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сделал для него форму регистрации с бэкендом для лендинга автомойки, будут с ним сотрудничать дальше!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга