CoronaMarmelade

Александр CoronaMarmelade

 
37 летРоссия/Электросталь
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов под ключ с адаптивным дизайном ( резиновым) на bootstrap 4, Создание мобильных приложений под ключ

Создание сайтов бесплатно, но с платной поддержкой!

В платную поддержку входят бесплатно домен и хостинг мощном выделенном сервере, бесплатная техническая консультация по скайпу и почте, редактирование существующей и добавление новой информации, регистрация доменных почт для сотрудников, мониторинг аудитории сайта!

1. Создание сайтов с адаптивным дизайнов ( резиновым) на BootStrap 4 под ключ под все устройства.

2. Создание приложений под ключ для ios,android,windows phone

3. Также верстка и адаптивный дизайн сайтов.

4. Парсинг сайтов.

5. Администрирование виртуальных серверов.

Ключевые навыки:

C/C++,Lua, objective-C, python, django,nginx,jquery,javascript,bootstrap 4,htm5,css,linux,ubuntu, android,ios,windows 10

JavascriptПарсинг сайтаPythonДизайн сайтаAndroidCSSiOSBootstrapjQueryLinuxNginxUbuntuDjango
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
greediness
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Написать jQ меню
Исполнитель разобрался в моём корявом ТЗ ) и хорошо справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, готов с ним еще сотрудничать!
Ответный отзыв
vasjaleff
Василий 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Нужен функционал карты
Очень понравилось работать с Александром. Быстрая скорость работы и всегда на связи. Если Вам нужен исполнитель, со сроками - тогда Вам к Александру.
Отличный заказчик буду дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
mazix
43 годаПольша
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сайт автомойки
Грамотный специалист! Рекомендую.
Отличный заказчик, сделал для него форму регистрации с бэкендом для лендинга автомойки, будут с ним сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга