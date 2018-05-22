Создание сайтов под ключ с адаптивным дизайном ( резиновым) на bootstrap 4, Создание мобильных приложений под ключ

Создание сайтов бесплатно, но с платной поддержкой!

В платную поддержку входят бесплатно домен и хостинг мощном выделенном сервере, бесплатная техническая консультация по скайпу и почте, редактирование существующей и добавление новой информации, регистрация доменных почт для сотрудников, мониторинг аудитории сайта!

1. Создание сайтов с адаптивным дизайнов ( резиновым) на BootStrap 4 под ключ под все устройства.

2. Создание приложений под ключ для ios,android,windows phone

3. Также верстка и адаптивный дизайн сайтов.

4. Парсинг сайтов.

5. Администрирование виртуальных серверов.

Ключевые навыки:

C/C++,Lua, objective-C, python, django,nginx,jquery,javascript,bootstrap 4,htm5,css,linux,ubuntu, android,ios,windows 10