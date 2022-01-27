Объяснить 49 строчек кода на js

Для интренет магазина требуется бот для автовыдачи электронных товаров. 1) Нужно совершать запросы к платформе, чтобы поддерживать онлайн профиля на платформе 2) При поступлении заказа бот должен автоматически отправлять товар покупателю (по сути просто скопировать данные и ...