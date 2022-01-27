Объяснить 49 строчек кода на js

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки642 просмотра
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2 года назад
bbycinka2211
Ник Уайт 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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