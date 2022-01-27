Есть сайт, на нем есть форма с 3 полями, нужно сделать что бы она работала. В течении 2 часов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нам требуется квалифицированный программист для доработки CRM на php.
Мы занимаемся разработкой и продвижением новой площадки NFT Token для продажи/покупки интелектуальной собственности, ориентированной в основном на юрдических лиц в европе\сша\китае\индии.
основные технические требования:
1) Laravel
2) Bootstrap
3) AdminLTE
4) Движок с возможностью автоматического скаффолдинга/CRUD моделей и полей в таблицах (crudbooster, infyomlabs или что-то похожее) - то есть по факту добавление через gui новых полей и правил доступа для ролей
и пользователей с минимальным вмешательством из консоли
5) Atomic rights for every Model, API, View with can/cannot CRUD
Часть срм уже готова,требуется дописать проэкт в максимально сжатые сроки.Бюджет реализации по тз 400тыс руб., оплата частями.
Если вы заинтересованы и свободны на данный момент, прошу вас в течении суток связаться со мной на фл. для более подробного обсуждения и ознакомления с тз.
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