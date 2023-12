Добрый день,

Нам требуется квалифицированный программист для доработки CRM на php.

Мы занимаемся разработкой и продвижением новой площадки NFT Token для продажи/покупки интелектуальной собственности, ориентированной в основном на юрдических лиц в европе\сша\китае\индии.

основные технические требования:

1) Laravel

2) Bootstrap

3) AdminLTE

4) Движок с возможностью автоматического скаффолдинга/CRUD моделей и полей в таблицах (crudbooster, infyomlabs или что-то похожее) - то есть по факту добавление через gui новых полей и правил доступа для ролей

и пользователей с минимальным вмешательством из консоли

5) Atomic rights for every Model, API, View with can/cannot CRUD

Часть срм уже готова,требуется дописать проэкт в максимально сжатые сроки.Бюджет реализации по тз 400тыс руб., оплата частями.

Если вы заинтересованы и свободны на данный момент, прошу вас в течении суток связаться со мной на фл. для более подробного обсуждения и ознакомления с тз.