Сайт-визитка

Веб-программированиеЗавершен18 заявок730 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно сделать лендинг на конструкторе Тильда.

Сайт-визитка на 7-8 блоков 

Подробности в ЛС

Укажите пожалуйста цену и сроки

2 года назад
guest_16432958522041
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lenaa_web
Елена 
34 годаБеларусь
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, конкретное ТЗ, оплату сделал как договаривались. Спасибо!