Меня зовут Елизавета. Я занимаюсь веб-дизайном, создаю понятные для пользователя и эффективные для бизнеса сайты на Тильда.
Опыт работы- 3 года.
Работаю с zero block — это значит, дизайн будет уникальным. Использую код и сложную анимацию, настраиваю базовое SEO.
Минимальные сроки создания сайта - от 1 дня.
В стоимость сайта уже входит:
1) адаптация сайта под все устройства
2) базовая SEO оптимизация сайта ( оптимизация под поисковые системы)
3) бесплатная тех. поддержка на 1 месяц
4) подключение домена ( домен вы оплачиваете самостоятельно)
5) подключение платежных систем ( при необходимости)
6) Анализ клиентов, конкурентов
7) Подключение CRM ( система для управления заявками внутри Тильды)
Обращайтесь, буду рада помочь в создании эффективного инструмента для бизнеса.
Портфолио
- Дизайн первого экрана23 просмотра
- Сайт "air poods"19 просмотров
- Сайт "Lamp For"20 просмотров
- Сайт "Тур по таёжному лесу"22 просмотра