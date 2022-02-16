Создание сайтов на Tilda

Меня зовут Елизавета. Я занимаюсь веб-дизайном, создаю понятные для пользователя и эффективные для бизнеса сайты на Тильда.

Опыт работы- 3 года.

Работаю с zero block — это значит, дизайн будет уникальным. Использую код и сложную анимацию, настраиваю базовое SEO.

Минимальные сроки создания сайта - от 1 дня.

В стоимость сайта уже входит:

1) адаптация сайта под все устройства

2) базовая SEO оптимизация сайта ( оптимизация под поисковые системы)

3) бесплатная тех. поддержка на 1 месяц

4) подключение домена ( домен вы оплачиваете самостоятельно)

5) подключение платежных систем ( при необходимости)

6) Анализ клиентов, конкурентов

7) Подключение CRM ( система для управления заявками внутри Тильды)

Обращайтесь, буду рада помочь в создании эффективного инструмента для бизнеса.