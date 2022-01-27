Починить гамбургер меню на WP

$3
Веб-программированиеЗавершен2 заявки596 просмотров
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Перестал работать гамбургер в мобильной версии.

Нужен тот,кто сразу сможет приступить к работе, а не откладывать на завтра.

2 года назад
bizdmit
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
2 года назад
$6
1 день
RUB
Отличный исполнитель. Быстро разобрался с проблемой и также быстро её решил. Всё супер. Буду обращаться ещё.
Спасибо за предоставленную работу. Все хорошо, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую.