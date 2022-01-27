Парсинг сайтов

из-за смены php - перестал работать парсер для сайтов WP, который забрасывает текстовые файлы на сервак. перестал работать - перестал забрасывать данные сейчас вижу "Incorrect integer value: '' for column 'post_parent' at row 1 in insert ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать два парсера для двух сайтов:
Нужно спарсить все товары в базу данных sql и папку с фото (изображения товаров).
По товарам необходимо взять всю информацию, что есть на странице товара (не считая комментариев, исключительно товары), включая также основную категорию (подкатегории не нужны), для каждого товара также должна быть сохранена и ссылка на товар.
Пример карточки по товару с brocard:
таблица с товаром:
- id: 1 (уникальный id в базе, просто порядковый номер)
- название: GIVENCHYL'Interdit
- категория: Парфумерія
- объём: 35 ML
- цена: 1 738,00
- цена по скидке: 1 042,80
- описание: Це неймовірна димка для вол... (дальше идёт текст описания)
- код товара: V08507196
- штрих-код: 3274872407480
таблица с фото:
- id: 1
- product_id: 1
- image: givenchy-l-interdit-1.jpg
/////////////
- id: 2
- product_id: 1
- image: givenchy-l-interdit-2.jpg
Для этой карточки папка с фото содержит два файла:
- givenchy-l-interdit-1.jpg
- givenchy-l-interdit-2.jpg
Напоминаю, что это пример. В реальности же нужны все фото. Аналогично и на кюз, только там полей больше по каждому товару будет.
Сколько займёт по срокам весь объём работы по написанию парсера и сохранению всей информации. Предлагайте свою цену. Разумеется, будем работать по безопасной сделке.
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