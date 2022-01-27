Парсинг сайтов

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Необходимо написать два парсера для двух сайтов:

https://www.brocard.ua/

https://kuz.ua/

Нужно спарсить все товары в базу данных sql и папку с фото (изображения товаров).

По товарам необходимо взять всю информацию, что есть на странице товара (не считая комментариев, исключительно товары), включая также основную категорию (подкатегории не нужны), для каждого товара также должна быть сохранена и ссылка на товар.

Пример карточки по товару с brocard:

таблица с товаром:

- id: 1 (уникальный id в базе, просто порядковый номер)

- название: GIVENCHYL'Interdit

- категория: Парфумерія

- объём: 35 ML

- цена: 1 738,00

- цена по скидке: 1 042,80

- описание: Це неймовірна димка для вол... (дальше идёт текст описания)

- код товара: V08507196

- штрих-код: 3274872407480

    - ссылка: https://www.brocard.ua/ua/product/parfumovana-vual-dlya-volossya-givenchy-l-interdit-35-ml-085071

    таблица с фото:

    - id: 1

    - product_id: 1

    - image: givenchy-l-interdit-1.jpg

    /////////////

    - id: 2

    - product_id: 1

    - image: givenchy-l-interdit-2.jpg

    Для этой карточки папка с фото содержит два файла:

    - givenchy-l-interdit-1.jpg

    - givenchy-l-interdit-2.jpg

    Напоминаю, что это пример. В реальности же нужны все фото. Аналогично и на кюз, только там полей больше по каждому товару будет.

    Сколько займёт по срокам весь объём работы по написанию парсера и сохранению всей информации. Предлагайте свою цену. Разумеется, будем работать по безопасной сделке.

    2 года назад
    ave11235813
    Вадим 
    28 летУкраина
    4 года в сервисе
    Был
    год назад
    1 отзыв