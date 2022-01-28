Скрипт авторизации и отслеживания

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка638 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать онлайн скрипт php или python, nodjs для отслеживания дат записи на подачу документов через личный кабинет по авторизации на веб сайтах, требуется постоянный монитор через прокси, при доступности мест необходим выбор даты, времени случайно, заполнение полей данными из файла данных по записи или базы данных

2 года назад
guest_16433722199927
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Программирование на битриксе

    Доделать сайт на битриксе, желательно оплата по безналу, договору гпх, самозанятый.[b] Оплата на карту не подходит для нашей компании.  Сайт https://ostrovmashin.ru/. [/b]Возможен постоянный договор на техобслуживание.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Чат бот биржа труда (одновременная работа в Телеграмм и ВатсАпп)

    Описание задачи в прикрепленных pdf файлах. Бот должен работать сразу в двух ботах. Исполнитель дает полную инструкцию по настройке бота, в случае необходимости, по просьбе заказчика, устанавливает и настраивает. Бот должен стабильно работать, без сбоев и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • ModX прикрутить Сбербанк оплату

    $38

    ModX прикрутить Сбербанк оплату https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:quickstart:start https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:cms:modx:start Один спец пытался, но что-то криво вышло и пропал https://disk.yandex.ua/i/_QO0ZbVWDmHy3g - оплата должна подставляться автоматически https://disk.yandex.ua/i/6OlVuhlZ7vYgGg - в личном кабинете кнопка оплатить ведёт не на страницу оплаты, а на главную. Бекап есть до правок

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Натянуть верстку на Evolution CMS (evo.im)

    Создание магазина на базе EVO.IM 1 этап - подключение каталога и типовых страниц (о компании, контакты, новости, и пр. текстовые страницы) 2 этап - подключение корзины и ЛК (простая история заказов и редактирование личной информации) 3 этап - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки по сайту. Перерисовать блок.

    Добрый день!Дано:1. Сайт http://launchit.shanemielke.com/2. В прикреплении его локальная (немного кривая, но для выполнения задания достаточная) копия.3. При нажатии на кнопку About открывается окно.Нужно:1. Изменить форму и размер окнаСейчас оно круглое и расположено посередине,  а необходимо ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг сайтов

    Необходимо написать два парсера для двух сайтов: - https://www.brocard.ua/ - https://kuz.ua/ Нужно спарсить все товары в базу данных sql и папку с фото (изображения товаров). По товарам необходимо взять всю информацию, что есть на странице товара (не считая комментариев, исключительно товары), ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • "отремонтировать" парсер

    из-за смены php - перестал работать парсер для сайтов WP, который забрасывает текстовые файлы на сервак. перестал работать - перестал забрасывать данные сейчас вижу  "Incorrect integer value: '' for column 'post_parent' at row 1 in insert ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад