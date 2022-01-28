Скрипт авторизации и отслеживания

Необходима настройка 7 целей в битрикс для яндекс метрики и гугл аналитикса на успешную отправку формы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать онлайн скрипт php или python, nodjs для отслеживания дат записи на подачу документов через личный кабинет по авторизации на веб сайтах, требуется постоянный монитор через прокси, при доступности мест необходим выбор даты, времени случайно, заполнение полей данными из файла данных по записи или базы данных
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