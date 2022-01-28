Плеер для сайта

Необходима настройка 7 целей в битрикс для яндекс метрики и гугл аналитикса на успешную отправку формы.
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Здравствуйте у меня есть вопрос вы можете создать такой плеер на шаблон Mp3live
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