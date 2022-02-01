Нужно создать модуль скидки с пошаговым прохождение

Веб-программированиеЗавершен1 заявка535 просмотров
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смысл какой : на странице выскакивает значок( при закрытии страны или через 5 сек),  потом предлагается "хочешь стоимость еще ниже" - тут как в матрице 2 таблетки, желательно с изображением Морфеуса. если нет, просто закрывается . если "да" тогда следующее действие- выскакивает картинка с проколом и надписью " поделись ссылкой или скриншотом со своими одногруппниками в чате , пришли скриншот в вайбер и получи дополнительные 10%

сайт umno.by движок на wordpress

2 года назад
kasperovsky
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
wlpashkov
42 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$50
2 дня
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