Нужно создать модуль скидки с пошаговым прохождение

смысл какой : на странице выскакивает значок( при закрытии страны или через 5 сек), потом предлагается "хочешь стоимость еще ниже" - тут как в матрице 2 таблетки, желательно с изображением Морфеуса. если нет, просто закрывается . если "да" тогда следующее действие- выскакивает картинка с проколом и надписью " поделись ссылкой или скриншотом со своими одногруппниками в чате , пришли скриншот в вайбер и получи дополнительные 10%

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