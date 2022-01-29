Допилить плагин импорта shop script

1+1=? натянуть верстку на wordpress+ создать каталог (корзину)+ подключить юмани. http://boxforcam.ru/ Прошу сразу давать сроки и цену.
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Необходимо допилить плагин импорта интерне магазина на shop script https://demo.web2lab.ru/webasyst/shop/?action=importexport#/csv:product/ (demo. demo) чтобы загружал по cron из url
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