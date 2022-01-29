Окно ввода пароля

$5
Веб-программированиеЗавершен1 заявка140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При нажатии на кнопку Whitelist, что бы появлялось окно с вводом пароля, после ввода правильного что бы перебрасывало на страницу с формой. Вот вся задача

2 года назад
pavelfers
Павел 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
онлайн
2 года назад
$5
1 день
RUBUAHWMZ
Всё отлично, рекомендую
Все как всегда на высоте! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Необходимо написать скрипт вывода гороскопов.

    Необходимо написать скрипт вывода гороскопов. У кого есть готовый с базой, то пишите в телеграм  - обсудим покупку. Итак, что должно быть: 1. форма - ввод имени, даты рождения, времени рождения, места рождения. 2. функции: расчет знака зодиака ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка на WP с php

    $3

    На сайте http://softfree-download.ru/avs-video-editor/  первая большая зеленая кнопка со ссылкой https://go.click2bit.net/r/045fe8a4bd3498aee96e70b2f8185e40?fdpl=http%3A%2F%2Fdugtor.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D54884&amp;extra2=AVS+Video+Editor&amp;subid=avs-video-editor.    Ссылка формируется с помощью php кода   $xfv=trim(get_post_meta($post-&gt;ID,$v,true)); $xfv='https://go.click2bit.net/r/9bea13464f51fbf3744d90a087cb08fa?'.($xfdatatype=='file'?'f':'').'dpl='.urlencode($xfv).'&amp;extra2='.urlencode(trim(get_the_title())).'&amp;subid='.urlencode(get_post_field( 'post_name' )); }   то есть в ссылку подставляются данные со страницы: ярлык записи, заголовок записи, и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать веб-приложение на JS + Node.js

    Приложение совмещает функции графического редактора для построения схем и todo-листа. Должна быть предусмотрена возможность регистрации пользователей. Проект не коммерческий, а учебный, поэтому реализация должна быть максимально простой. Сроки ограничены. Более подробное описание с ТЗ в приложенном ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Зарегистрировать 3000 зарубежных email-адресов

    Зарегистрировать автоматизированно 3000 почтовых ящиков на почтовых сервисах без подтверждения регистрации по SMS. Ниже приведены предпочтительные, но могут использоваться любые другие по вашему усмотрению (если эти не получается "пробить"). Чем больше разных доменов - тем ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Laravel Website

    Здравствуйте, Меня интересует разработка приложения с использованием Laravel , Angular.  На каких frameworks вы работаете ? С уважением, Elena

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание сайта

    Необходимо создать сайт для компании перевозки товаров. Сайт должен быть приятным для взгляда, адаптивным и выполнен в ближайшие сроки. Все подробности расскажу выбранному исполнителю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 1с-Битрикс

    Список задач: 1) доработки текущего функционала проекта. 2) вёрстка и доработка скриптов текущего и нового функционала проекта. 3) оптимизация и ускорение проекта. Прошу в отклике указывать по какому пункту у Вас больше знаний.  Оставляйте свой телеграмм.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно создать модуль скидки с пошаговым прохождение

    смысл какой : на странице выскакивает значок( при закрытии страны или через 5 сек),  потом предлагается "хочешь стоимость еще ниже" - тут как в матрице 2 таблетки, желательно с изображением Морфеуса. если нет, просто закрывается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад