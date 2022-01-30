Добавить форму обратного звонка. Сайт на ВП

[table]Добрый день Интересует написание чат бота для общения с клиентом. Два менеджера общаются с клиентами, но для клиента это должно выглядеть как сообщение от одного профиля (бота). Возможна отправка только текстовых сообщений и прикрепленных файлов. Задачи три: 1. Скрыть ...