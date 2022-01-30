Парсинг сайта в опенкарт

На сайте ftboosting.com в товаре (вот тут например [url=https://ftboosting.com/product/classic-pvp-rank-boost/]https://ftboosting.com/product/classic-pvp-rank-boost/[/url] ) при его открытии в ценах около всех опций стоят 0.00, пока они не выбраны первый раз цены реализованы плагином extra product options, wordpress + woocommerce надо починить